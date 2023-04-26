عبدالله الراكان

استقبل وكيل وزارة المواصلات بالتكليف د.أحمد المجرن المهنئين من قياديي وموظفي الوزارة، كما استقبل عددا من الشخصيات من خارج الوزارة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

ورفع المجرن أسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والى الشعب الكويتي بمناسبة عيد الفطر السعيد، أعاده الله باليمن والخير والبركات وان تعم الأفراح ديرتنا.

وشدد المجرن أثناء اللقاء على ضرورة متابعة جميع الأعمال وتنفيذها وخاصة التي تخدم المواطن، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة مرحلة انجاز وجهد ونشاط، مطالبا قياديي الوزارة بالقيام بمتابعة أعمالهم بتنفيذ جميع الأعمال المنوطة بهم حسب القطاع.