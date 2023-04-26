استقبل بنك الائتمان وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.مطلق العتيبي، حيث التقى المدير العام للبنك زينب الجيران وإدارة البنك.

واستمع العتيبي خلال لقاء موسع مع قيادات «الائتمان» إلى شرح مفصل كامل بالأعمال التي يقوم بها البنك، واستراتيجيته وخططه المستقبلية والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة سواء تلك المتعلقة بخططه الإنشائية والتمويلية أو بخدماته الإلكترونية والرقمية.

وفي هذا السياق، أعلنت المتحدث الرسمي باسم بنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي عن جاهزية البنك لتمويل القطاعات المقرر توزيعها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتم شرح دراسة سيولة البنك وقدرته التمويلية، مشيرة إلى ان أكثر من 100 مليون دينار إجمالي القروض المصروفة خلال الربع الأول من 2023، مبينة ان العتيبي حث على تقديم أفضل خدمة للمواطن الكويتي حماية لأواصر الأسرة الكويتية لتوفير السكن الملائم، وتسهيل جميع الإجراءات للحصول على خدمات البنك بأيسر السبل.

ولفتت الخشتي إلى أداء البنك خلال الربع الأول من عام 2023، موضحة أن عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة من البنك «Online» تفوق 300 ألف خدمة، وذلك نتيجة ميكنة خدمات البنك وجعلها متاحة إلكترونيا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن الخدمات أصبحت تقدم بسهولة ويسر دون حاجة لمراجعة المواطن لأي من فروع البنك.