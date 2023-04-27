الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تأهل العربي إلى نهائي كأس أمير قطر بفوز كاسح على السيلية 7-1، سجلها المحترف التونسي يوسف المساكني «هاتريك» في الدقائق «13 و45 و4+90» والبرازيلي رافينيا ألكانتارا «31 ركلة جزاء» وأحمد سهيل «70» والسوري عمر السومة «هدفين» في الدقيقتين «72 و82»، فيما سجل هدف السيلية الوحيد المحترف السويدي سيرجيو كارلوس في الدقيقة 85.



وبذلك، ضرب العربي موعدا مع السد الفائز على الشحانية (درجة ثانية) 5-1 في نهائي النسخة الـ51 الذي سيقام مساء 12 مايو المقبل على ستاد أحمد بن علي المونديالي.



الى ذلك، فاز فريق الشرطة «ثالث الدوري» بلقب النسخة التاسعة من بطولة كأس قطر للكرة الطائرة لموسم 2022-2023، وذلك بعد فوزه على نادي قطر «رابع الدوري» بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، وبذلك استطاع فريق الشرطة وضع اسمه ضمن لائحة السجل الذهبي للبطولة لأول مرة، حيث يمتلك الريان الرقم القياسي كأكثر الفرق فوزا باللقب 5 مرات، فيما فاز العربي باللقب 3 مرات.



ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق الشرطة إلى البحرين 11 مايو المقبل من أجل المشاركة في بطولة الأندية الآسيوية للرجال التي ستقام خلال الفترة من 14 حتى 21 مايو بمشاركة 12 فريقا منها 5 فرق عربية، حيث يلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم نادي الكويت «العميد» وأتيراو الكازاخستاني وأسبيرينج من هونغ كونغ.