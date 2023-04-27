تختتم مساء اليوم الجولة الـ 33 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك بإقامة 3 مواجهات، حيث يصطدم إيفرتون بضيفه نيوكاسل يونايتد في مواجهة صعبة على الفريق المضيف، وفي المباراة الثانية يلتقي ساوثمبتون مع بورنموث، فيما يحل مان يونايتد ضيفا ثقيلا على توتنهام هوتسبير في مواجهة صعبة على الفريق اللندني.



ويأمل توتنهام الخروج (السادس بـ 53 نقطة) من تبعات الهزيمة المذلة أمام نيوكاسل يونايتد 6-1 في الجولة الماضية، والإبقاء على الأمل قائما بالمنافسة على المركز الرابع في الدوري، الذي يمكنه من المشاركة في أهم بطولات أوروبا، وإن كان ذلك على حساب فريق «الشياطين الحمر» الذي يسعى إلى ضمان أحد المراكز الأربعة لضمان المشاركة في دوري الأبطال الأوروبي، ويحتل يونايتد المركز الرابع في «البريمييرليغ» حاليا برصيد 59 نقطة، وكذلك لتعويض خروجه المخيب من الدوري الأوروبي على يد إشبيلية الأسبوع الماضي.



إلى ذلك، تقدم أستون فيلا للمركز الخامس مؤقتا في الدوري الانجليزي لكرة القدم بفوزه على ضيفه فولام 1-0، الثلاثاء وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين، فيما كان التعادل سيد الموقف بين ليدز يونايتد وضيفه ليستر سيتي 1-1 في صراع عدم الهبوط.



وقد رفع أستون فيلا الذي لم يذق طعم الخسارة في 10 مباريات وبات أحد أبرز المرشحين لخوض غمار مسابقة أوروبية الموسم المقبل منذ تسلم المدرب الإسباني أوناي إيمري زمام الأمور، رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس.



ويدين فيلا بفوزه إلى تايرون مينغز الذي سجل هدف اللقاء الوحيد من ضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها الاسكتلندي جون ماكغين (21).



وفي صراع عدم الهبوط، تعادل ليدز وليستر 1-1 على ملعب «إيلاند رود».



افتتح ليدز التسجيل عبر الكولومبي لويس سينيستيرا (20)، وعادل ليستر عبر مهاجمه المخضرم جيمي فاردي (80) في أول أهدافه في الدوري منذ 6 أشهر.



وحافظ ليدز على أفضليته أمام ليستر باحتلاله للمركز الـ 16 بفارق نقطة (30 مقابل 29)، إلا ان الفريقين يصارعان لعدم الهبوط حيث يتقدمان بفارق نقطة ونقطتين تواليا عن إيفرتون أول الهابطين.



ومني كريستال بالاس بخسارته الأولى منذ ان عاد المدرب روي هودجسون لتولي زمام الأمور الفنية وكانت أمام مضيفه ولفرهامبتون 0-2.



افتتح ولفرهامبتون التسجيل عبر النيران الصديقة بهدف من الدنماركي يواكيم أندرسن خطأ في مرمى فريقه بعد 3 دقائق من صافرة البداية، وأضاف البرتغالي روبن نفيش الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء (90+4).