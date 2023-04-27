دخل مهاجم جيرونا الأرجنتيني فالنتين «تاتي» كاستيانوس التاريخ من أوسع أبوابه بعدما بات أول لاعب يسجل رباعية (سوبر هاتريك) في مرمى ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم منذ عام 1947، خلال فوز فريقه على ضيفه النادي الملكي 4-2 في المرحلة 31 الثلاثاء.



وقدم المهاجم ابن الـ 24 عاما عرضا قاتلا ليصعق حامل اللقب ويقضي فعليا على أي آمال متبقية لرجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوني في الدفاع عن لقبهم ضد الغريم التقليدي برشلونة المتصدر.



وسجل كاستيانوس، الذي يلعب مع جيرونا بالإعارة قادما من نيويورك سيتي أف سي الاميركي، هدفين في شوطي المباراة، وقاد فريقه إلى فوز تاريخي. وكان آخر من سجل «سوبر هاتريك» في مرمى نادي العاصمة مدريد في «لا ليغا» هو لاعب ريال أوفييدو إستيبان إتشافاريا عام 1947 (فاز أوفييدو 7-1)، علما أن مهاجم برشلونة الحالي الپولندي روبرت ليفاندوفسكي نجح في تحقيق هذا الانجاز أمام ريال في دوري أبطال أوروبا عام 2013 عندما كان يدافع عن ألوان فريق بوروسيا دورتموند الألماني.



كما بات كاستيانوس سادس لاعب يسجل رباعية في مرمى ريال في تاريخ الدوري الإسباني. وحيت جماهير ملعب «مونتيليفي» كاستيانوس أثناء خروجه بعدما قرر المدرب ميتشل استبداله في الدقيقة 72. وقال الأرجنتيني كاستيانوس المنتشي بإنجازه «كانت أمسية حلم، خضنا مباراة رائعة ضد أحد أفضل الأندية في العالم، لقد كانت ليلة حلم»، مضيفا «لم أتخيل هذا أبدا، عرض رائع استمتعت به مع جماهيرنا، مع الأشخاص الذين أرسلوا لي الدعم، عائلتي والناس في الأرجنتين، يدعمونني دائما وهذا أمر أساسي، لقد كان حلما أن أسجل أمام ريال مدريد وأن أسجل أربعة أهداف. لا يمكنك حتى تخيل ذلك»!



من جانبه، اعتذر مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي من جماهير الملكي بعد الهزيمة المذلة، وقال «نريد أن نعتذر للجماهير على ما قدمناه، لقد أصيبوا بالأذى ونحن أيضا، وكانت ليلة صعبة بسبب الخسارة بهذه الطريقة، مباراة سيئة على المستوى الدفاعي، ومستوى الفريق كان منخفضا جدا من جميع الجوانب». وعن فارق النقاط بينه وبين برشلونة بالليغا، قال «من الصعب تقليل الفارق، نعتذر، لكن علينا أن نتطلع إلى الأمام».



وفي مباريات أخرى، تغلب أوساسونا على مستضيفه قادش 1-0، فيما كان التعادل السلبي 0-0 النتيجة النهائية التي آلت إليها مواجهة ريال بيتيس وضيفه ريال سوسيداد.



إلى ذلك، تقام مساء اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الـ 31، حيث يحل بلد الوليد ضيفا على فالنسيا، ويستقبل فياريال نظيره إسبانيول، فيما يواجه إشبيلية فريق اتليتك بلباو على ملعب الأخير.