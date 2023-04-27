

يحل نادي فيورنتينا ضيفا على نظيره كريمونيزي في مسعى إلى بلوغ المباراة النهائية التي وضع فيها قدما بفوزه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين للبرازيلي أرتور كابرال والأرجنتيني نيكولاس غونساليس.



وتبدو فرص كريمونيزي ضعيفة في تحقيق مفاجأة يقلب فيها الطاولة على ضيفه فيورنتينا، وإن كان الفريق المستضيف سيعمل كل ما في وسعه للتأهل إلى نهائي الكأس، ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي بعدد مرات التتويج (14)، أمام روما (9)، إنتر (8)، لاتسيو (7) وكل من فيورنتينا ونابولي (6).



ويفتقد فيورنتينا للدولي المغربي سفيان أمرابط، حسبما أعلن المدرب أندريا ستراماتشوني، حيث أكد مدرب فيورنتينا أن أمرابط يغيب عن المباراة بسبب آلام في الظهر أجبرته عن الغياب، وقد سبق لأمرابط أن اشتكى من آلام في الظهر مع المنتخب المغربي، خاصة في كأس العالم قطر 2022، بيد أن اللاعب تحامل على نفسه حينها وخاض المباريات.



ويبقى أمرابط من أبرز اللاعبين المرشحين للانتقال إلى أحد كبار أوروبا في الصيف القادم، بعد فشل انتقاله إلى برشلونة، بسبب رفض إدارة فيورنتينا رحيله في الميركاتو الشتوي الماضي.