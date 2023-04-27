الأولوية لذوي الاحتياجات وكبار السن والنساء ومن عليهم «منع سفر» منذ سنوات وحجز أموال أو مركبات

مصادر خاصة لـ «الأنباء»: الحد الأقصى للمديونيات على الغارمين التي سيتم تسديدها لا تزيد على 5000 دينار

الوزارة عكفت على تحديد آليات سداد الديون والفئات المستفيدة نظراً لوجود أعداد ضخمة من الغارمين



بشرى شعبان



كشف وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري، أن الوزارة تعكف حاليا على تحديد آليات سداد ديوان الغارمين والفئات المستفيدة من حملة «فزعتكم فرحة لهم» التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع وزارتي الإعلام والعدل.



وكشف المطيري في تصريح خاص لـ «الأنباء»، عن أنه سيتم سداد ديون عدد من الغارمين من الأموال المجمعة عبر الحملة، مضيفا أنه نتيجة ضخامة أعداد الغارمين ثمة فئات ستكون لها أولوية عن غيرها في سداد الديون، وهي: ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والنساء ومن عليهم «منع سفر» منذ سنوات وحجز أموال أو مركبات.



وأشار وكيل الشؤون إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي أمس مع ممثلي إدارة التنفيذ في وزارة العدل للتباحث حول آليات وضوابط وشروط شمول الغارمين بالحملة، لافتا إلى أنه ستتم بداية الأسبوع المقبل مخاطبة «العدل» رسميا بالفئات وآليات استحقاقها، متوقعا ألا تشمل الحملة الغارمين المدينين بمبالغ مالية كبيرة، كما ستكون هناك أولوية للمواطنين الغارمين المدرجين على قوائم «منع السفر» لسنوات طويلة ولديهم عجز مثبت في سداد مديونياتهم.



وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء» أن الحد الأقصى للمديونيات على الغارمين التي سيتم تسديدها لا تزيد على 5000 دينار.