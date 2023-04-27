بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليم ألكسندر ملك مملكة نيذرلاندز الصديقة، عبر فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولمملكة نيذرلاندز وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى الرئيسة سامية صلوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة، عبر فيها سموه، حفظه الله، عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية ولجمهورية تنزانيا المتحدة وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.