استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، في قصر بيان صباح أمس سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء.



من جهة أخرى، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك فيليم ألكسندر ملك مملكة نيذرلاندز الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة سامية صلوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، راجيا لها دوام الصحة والعافية.