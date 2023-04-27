بداح العنزي



ذكر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن حصيلة حملة «معا لكويت نظيفة» في مناطق محافظة الفروانية بلغت 98 مخالفة و105 عمليات إزالة.



وأحال م.المنفوحي تقريرا الى وزير الدولة لشؤون البلدية يتضمن نتائج الحملة التي شملت 18 منطقة في محافظة الفروانية موزعة على النحو التالي:



٭ الفردوس: قطعة 7: 2 مخالفة أنقاض - 2 إزالة، قطعة 8: جولات تفتيشية، قطعة 9: 2 مخالفة أنقاض - 2 إزالة.



٭ غرب عبدالله المبارك: قطعة 2: 7 مخالفات أنقاض - 7 إزالات، 3 مخالفات أنقاض - 3 إزالات، قطعة 5: 2 مخالفة أنقاض - 2 إزالة، 3 مخالفات أنقاض - 3 إزالات، قطعة 1: 2 مخالفة أنقاض - 2 إزالة.



٭ عبدالله المبارك: قطعة 7: 4 مخالفات أنقاض - 4 إزالات، قطعة 8: جولات تفتيشية + 1 مخالفة أنقاض - 1 إزالة، قطعة 9: 3 مخالفات أنقاض - 3 إزالات.



٭ الفردوس: قطعة 1: 3 مخالفات أنقاض - 3 إزالات، قطعة 2: جولات تفتيشية + 1 مخالفة بناء - 1 إزالة، قطعة 3: 5 مخالفات أنقاض - 5 إزالات، قطعة 8: 1 مخالفة أنقاض - 1 إزالة، قطعة 9: 1 مخالفة أنقاض - 1 إزالة.



٭ جليب الشيوخ: قطعة 1: 3 مخالفات أنقاض - 3 إزالات، قطعة 2: 2 مخالفة أنقاض - 2 إزالة، قطعة 5: 2 مخالفة أنقاض - 2 إزالة.



٭ الشدادية: قطعة 1: 7 مخالفات أنقاض - 7 إزالات، 3 مخالفات أنقاض - 3 إزالات، 1 مخالفة أنقاض - 1 إزالة.



٭ جليب الشيوخ: قطعة 5: 6 مخالفات أنقاض - 6 إزالات.



٭ الرقعي: قطعة 1: 2 مخالفة أنقاض - 2 إزالة.



٭ العارضية الحرفية مخازن: قطعة 4: 1 مخالفة أنقاض - 1 إزالة، قطعة 6: 1 مخالفة أنقاض - 1 إزالة، قطعة 3: 3 مخالفات أنقاض - 3 إزالات، قطعة (الحرفية): 2 مخالفة أنقاض - 2 إزالة.