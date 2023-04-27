في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق بلدية الكويت ميدانيا وبناء على توجيهات مديرها العام م.أحمد المنفوحي بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والأنظمة، أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتنفيذ جولات ميدانية بعموم مناطق المحافظة ضمن حملة «ديرتنا تستاهل» التي أطلقتها الإدارة لرفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن فريقه الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة في المناطق التي تقع تحت مسؤوليته، فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق، وذلك من خلال الجولات الميدانية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.



وأكد القريفة قيام الفريق الرقابي في إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية أسفرت عن رفع 5 سيارات وقوارب مهملة وبقالات وحاويات سكراب بالإضافة إلى وضع 39 ملصقا لسيارة وقارب مهملين وحاويات تجارية تمهيدا لإزالتهم بعد انتهاء المدة المحددة.



وأشار إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي في إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.