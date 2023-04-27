شريف حمدي



استأنفت بورصة الكويت نشاطها عقب عطلة عيد الفطر بتباين في أداء المؤشرات، إذ ارتفع المؤشر الأول على وقع عمليات شراء انتقائية للأسهم القيادية المنتظر ان تعلن عن نتائج الربع الأول وسط حالة من التفاؤل بأن تشهد نموا في الأرباح، فيما تراجع اداء مؤشر السوق الرئيسي بشكل محدود جراء عمليات تصريف لجني الأرباح.



وعلى إثر استمرار استهداف الأسهم القيادية في مقدمتها الأسهم البنكية التي بدأت تكشف تباعا عن نتائجها المالية، ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنسبة 0.03% بإضافة 18 مليون دينار للمكاسب السابقة، ليصل إجمالي القيمة إلى 45.824 مليار دينار ارتفاعا من 45.806 مليار دينار في جلسة ختام التداول قبل عطلة العيد.



وشهدت السيولة المتدفقة للسوق ارتفاعا بنسبة لافتة بلغت 36% بمحصلة 39.9 مليون دينار ارتفاعا من 29.3 مليون دينار في جلسة الخميس التي سبقت عيد الفطر، وتركزت السيولة حول الأسهم القيادية في مقدمتها بيتك والوطني وبوبيان في قطاع البنوك، فضلا عن اجيليتي وزين.



وارتفعت احجام التداول بنسبة 45% بتداول 149 مليون سهم مقابل 103 ملايين سهم في آخر جلسة قبل العطلة، وجاء بالصدارة سهم بيتك بـ 13.6 مليون سهم بقيمة 10.1 ملايين دينار.



وحققت المؤشرات الوزنية لـ 5 قطاعات ارتفاعات متفاوتة، تصدرها الخدمات الاستهلاكية بـ 1.4%.



فيما تراجعت المؤشرات الوزنية لـ 6 قطاعات تصدرها الطاقة بـ 2.02%، وحقق 57 سهما ارتفاعا في القيمة السعرية في جلسة تعاملات امس، مقابل تراجع القيمة لـ 47 سهما، واستقرت قيمة 11 سهما، فيما لم يجر التداول على 35 سهما.



وانتهت أولى جلسات ما بعد العطلة على ارتفاع مؤشر السوق الأول بـ 0.07% بإضافة 5.7 نقاط ليصل إلى 7941 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% بعد فقد 5.5 نقاط ليصل إلى 5584 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بـ 0.04% مضيفا 2.8 نقطة ليصل إلى 7158 نقطة.