محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الكويت تعيد النظر في مشاريع مطامر التربة الملوثة بالنفط بعدما فاقت إنجازات بعض المشاريع التجريبية لتنظيف التربة في البلاد التوقعات، وفقا لما نقلته عن مصادر صناعية، مضيفة أن الكويت تعيد النظر في بعض مشاريعها المخطط لها لطرح التربة الملوثة بالنفط في مكبات النفايات. وقالت المصادر إن شركات النفط المملوكة للدولة تعيد النظر في الخطط بسبب النجاح الذي حققته بعض برامج المعالجة الحيوية التجريبية لدى اكتمالها.



وقال أحد هذه المصادر«تتمثل الخطة في إعادة النظر بمشروعات دفن بعض التربة التي تعتبر أكثر تلوثا، لأنه أصبح من الواضح أن بعض التقنيات التي تم استخدامها في غسل التربة وتجارب المعالجة الحيوية قادرة على تنظيف بعض هذه التربة شديدة التلوث، لقد فاقت تقنية تنظيف التربة التوقعات، والآن من الممكن تعديل نطاقات المشروع وفقا لتلك النتائج».