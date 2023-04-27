محمود عيسى



كشفت بيانات «ميد» أن الكويت حلت في المرتبة السابعة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجهة حجم المشاريع قيد التنفيذ، بينما حلت السعودية في المرتبة الأولى، تليها مصر التي حلت في المرتبة الثانية، ثم الإمارات التي حلت في المرتبة الثالثة، وقطر لتي جاءت رابعا يليها العراق في المرتبة الخامسة والجزائر سادسا.



وأظهرت «ميد» أن قيمة المشروعات الجاري تنفيذها في الكويت تناهز نحو 30 مليار دولار تقريبا، وفيما تصدرت السعودية سوق المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) تقارب قيمة المشاريع الجاري تنفيذها هناك نحو 200 مليار دولار، بينما تتجاوز قيمة المشروعات في مصر الـ 100 مليار دولار، بينما تتجاوز قيمة المشروعات بالإمارات الـ 80 مليار دولار.



وفي سياق متصل، جاءت شركة المباني في المرتبة التاسعة ضمن قائمة أكبر 10 مقاولين عرب لديهم مشاريع قيد التنفيذ بمشروعات تبلغ قيمتها نحو 3.9 مليارات دولار، لتكون بذلك الشركة الكويتية الوحيدة في هذا التصنيف، بينما جاءت شركة أوراسكوم للإنشاءات في المرتبة الأولى بحجم إنشاءات بلغ 13.3 مليار دولار، يليها شركة المقاولون العرب في المرتبة الثانية بـ 8.8 مليارات دولار، ثم نسما وشركاه في المرتبة الثالثة بـ 6.7 مليارات دولار، وشركة البترول الوطنية للإنشاءات رابعا بـ 6.3 مليارات دولار، والفنار للإنشاءات خامسا بـ 4.9 مليارات دولار، ثم شركة بتروجيت بـ 4.7 مليارات دولار، يليها بتروفاك بـ 4.2 مليارات دولار، ثم مجموعة بن لادن السعودية ثامنا بـ 4.2 مليارات دولار.



وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يستمر المقاولون الصينيون في الهيمنة على المشروعات، إذ فازت الشركات الصينية بـ 28% من المشاريع الجارية بين شركات المقاولات غير العربية، وتلتها الشركات الكورية الجنوبية بنسبة14%، ثم الشركات الإيطالية بواقع 10%، ثم الشركات الهندية والإسبانية بواقع 7% لكل منهما، والشركات اليابانية والتركية بواقع 6% لكل منهما، ثم الشركات الفرنسية والأميركية بواقع 5% لكل منهما، ثم الشركات الألمانية بواقع 3%، وأخيرا الشركات من دول أخرى بنسبة 9%.



وأظهرت بيانات ميد أن 10 شركات محلية وعالمية حلت في قائمة اكبر الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات الكويتي والتي جاءت كالتالي:



1- هيونداي للصناعات الثقيلة.



2- ليماك القابضة.



3- WTE Wassertechnik.



4- سيد حامد بهبهاني.



5- شركة الغانم انترناشنال.



6- الشركة الأحمدية للمقاولات والتجارة.



7- شركة المجموعة المشتركة للمقاولات.



8- شركة الخرافي وأولاده.



9- شركة الخليج المتحدة للإنشاءات.



10- شركة لارسن اند توبرو الهندية.



وجاء ضمن بيانات «ميد» قائمة أكبر 10 شركات وقيمة المشروعات التي تقوم بتنفيذها (بمليارات الدولارات)، والتي جاء في صدارتها شركة لارسن اند توبرو الهندية بحجم مشروعات يبلغ 16.5 مليار دولار، وشركة سايبيم الإيطالية بنحو 15 مليار دولار، وشركة تشاينا ستيت انجنيرنغ بـ 13 مليار دولار، يليها شركة تكنيكاس ريونيداس بنحو 12.3 مليار دولار، ثم تكنيب انيرجيز بـ 10.5 مليارات دولار، يليها سامسونغ انجنيرنغ بـ 9.5، ثم جيه جي كوربوريشن بـ 8.3 مليارات دولار، ثم مير تكنيمونت بـ 7.5 مليارات دولار، يليها Hualu Engineering & Technology بالقيمة ذاتها، ثم ماكديرموت أخيرا بـ 7.4 مليارات دولار.



أما من حيث التوزيع القطاعــي فإن قطـــــاع الإنشاءات يستحوذ على الشريحة الكبرى بمشاريع تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار، ويليه قطاعات النقل والنفط والطاقة بمشاريع تبلغ قيمتها 125 مليار دولار، و80 مليار دولار و70 مليار دولار على التوالي، وذلك في ضوء تركيز حكومات دول المنطقة على مشاريع البنية التحتية والطاقة، بينما يتضاءل نصيب مشروعات المياه والبتروكيماويات والقطاع الصناعي.