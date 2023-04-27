محمد الجلاهمة



تعاملت فرق الإطفاء مع حاث تصادم وانقلاب صهريج وقود مقابل منطقة العقيلة. وكان بلاغ قد ورد إلى عمليات الداخلية أمس الأول يفيد بوقوع حادث تصادم وانقلاب صهريج وقود مقابل منطقة العقيلة على طريق امتداد الدائري السابع، وعليه تم توجيه مركزي إطفاء القرين والشدادية للمواد الخطرة إلى موقع البلاغ، ليتبين أن الحادث تسبب في تسرب للوقود ويتم إغلاق الموقع مؤقتا خشية اندلاع حريق. هذا، وتمت إحالة السائقين إلى المخفر المختص. من جهة أخرى، تعامل رجال مركز إطفاء الشويخ البحري مع حادث اصطدام زورق بحجم 26 قدما على متنه شخصان بحاجز اسمنتي بالقرب من الجزيرة الشمالية، وتم تأمين الزورق من قبل رجال الإطفاء إلى مسنة الشعب.