

القاهرة - سامي عبدالفتاح



يحضر اليوم السويسرى مارسيل كولر لاعبيه للمواجهة المرتقبة مع الرجاء البيضاوي المغربي السبت المقبل بملعب محمد الخامس ضمن جولة الإياب لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا استهدافا لبلوغ نصف النهائي وذلك بعد فوزه ذهابا بالقاهرة 2-0، حيث يتوقع أن يبدأ الفريق بتشكيل دفاعي للخروج بالتعادل السلبي في الشوط الأول، ومن المقرر أن يتم التدريب على تنفيذ خطة اللعب في مران اليوم الذي سيكون مغلقا تماما أمام الجميع، بينما سيكون تدريب الغد على ملعب المباراة مفتوحا أمام وسائل الإعلام.



وكان الأهلي قد وصل إلى الدار البيضاء مساء أمس الأول على متن طائرة خاصة، ومن المنتظر أن تقلع رحلات خاصة اخرى للجمهور الاهلاوي من صباح يوم المباراة والعودة إلى القاهرة بعدها. وفى سباق الدوري حقق فريق الداخلية مفاجأة كبيرة بالفوز 1-0 على فيوتشر الذي ينافس الأهلي على الصدارة، فيما تعادل البنك الأهلي مع المصري البورسعيدي من دون أهداف.



إلى ذلك، تنطلق اليوم بطولة كأس العالم للجمباز الفني في القاهرة، والمقرر استمرارها حتى 30 الجاري، على مجمع الصالات الدولي بستاد القاهرة، وهي إحدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.