يحيى حميدان



تتجه النية لدى ادارة نادي التضامن إلى عدم التجديد لجميع محترفي الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل، وذلك لرغبتها في التجديد والتعاقد مع لاعبين أفضل، خاصة عقب هبوط «العنيد» لدوري «زين» الدرجة الأولى قبل 3 جولات من نهاية دور تحديد البقاء في الدوري الممتاز.



وتضم صفوف التضامن حاليا



5 لاعبين أجانب هم: الغاني صامويل سارفو، والنيجيريون موسيس اركاما وتوني إيدجو وميشيل باباتوندي، والهولندي روليني نوناتو.



هذا، وقدم المنسق الاعلامي للتضامن خالد الشريكة اعتذاره لجماهير النادي بعد هبوط الفريق لـ «دوري المظاليم» بعدما فقد الأمل في البقاء مع الكبار رسميا، مشيرا إلى أنهم اجتهدوا وحاولوا لكن لم يحالفهم التوفيق.



وحول حادثة «الشبك الممزق» في مباراة التضامن والنصر (2-2) ضمن الجولة الرابعة من دور تحديد البقاء، قال الشريكة إن مسألة صيانة المنشآت بالكامل تختص بها الهيئة العامة للرياضة، وهذا الأمر حرمنا من اللعب على ملعبنا خلال الموسم الحالي بسبب انتظارنا للانتهاء من عمليات الصيانة، مؤكدا أن طاقم الحكام والمراقب قاموا بفحص الشباك قبل انطلاق المباراة ولكن لحظة تسجيل هدف التضامن الأول عن طريق إيدجو تمزق الشبك وهذا الأمر يحصل في كل الدوريات، متمنيا أن تكون حالة ملاعبنا ومنشآتنا أفضل في المستقبل.