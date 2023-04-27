يعد الغثيان أمرا شائعا بسبب وجود العديد من المسببات، بخلاف وجود جرثومة في المعدة، بما في ذلك دوار الحركة ومشاكل القلب والقلق. كما أنه مجرد وسيلة للجسم لتخليص نفسه من الأشياء الضارة، مثل الإفراط في تناول بعض الأدوية. ويمكن أن يكون الغثيان والقيء من أكثر الآثار الجانبية صعوبة للعلاج الكيميائي لمرضى السرطان.



لفترة طويلة، اعتقد الناس أن نظام BRAT الغذائي (المكون من الموز والأرز وصلصة التفاح والخبز المحمص) سيساعد في تخفيف الغثيان، وكان المنطق وراء ذلك هو أن هذه الأطعمة خفيفة تماما ولا تحتوي على روائح قوية يمكن أن تؤدي إلى رد فعل الغثيان، ولكنها لم تعد مفضلة، لأسباب ليس أقلها أنها لا توفر العناصر الغذائية الكافية (هناك القليل من البروتين لبناء العضلات الذي تحتاجه لجهاز المناعة أو لإصلاح الخلايا، على سبيل المثال). والطريقة الأكثر فاعلية لأي شخص يعاني من الغثيان هي تناول القليل من الطعام في كثير من الأحيان - تناول القليل من شيء ما كل ساعتين.



والأساس المنطقي وراء هذا النهج ذو شقين. أولا، نعلم أن وجود معدة فارغة يمكن أن يجعل الغثيان أسوأ لأن هرمون الجريلين يحفز إنتاج حمض المعدة الذي إذا لم يكن لديه طعام يمتزج به، فإنه يهيج أمعاء حساسة بالفعل، ما يجعلك تشعر بالمرض.



ثانيا، إذا كنت تتناول الوجبات الثلاث المعتادة يوميا، فإن هذا يتطلب من معدتك أن تتمدد أكثر، ما يحفز العصب المبهم المسبب بالفعل. وتناول كميات صغيرة بانتظام لن يمد المعدة كثيرا ويؤدي إلى هذا الانعكاس. وعندما تأكل، من الأفضل الحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون (مثل بقاء الدهون في المعدة، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على جدران المعدة) أو ذات الرائحة القوية (الطعام البارد بدون رائحة قوية هو الأفضل). مع الالتزام بالطعام العادي مثل البسكويت الجاف، وإذا كان بإمكانك تناول شيء أكثر أهمية، فطبق مصنوع من البيض المخبوز.



وأثناء الحمل خاصة (عندما تؤدي التغيرات الهرمونية إلى المرض)، وجدت الدراسات أن الأطعمة التي تحتوي على البروتين تقاوم الغثيان بشكل أفضل من الكربوهيدرات وحدها - لذلك، على سبيل المثال، تناول البيض على الخبز المحمص أو التونة على البسكويت الجاف. ويعتقد أن البروتين يهدئ تقلصات المعدة التي تؤدي إلى تفاقم الغثيان.



وإذا كنت تعانين من غثيان الصباح الشديد (مثل التقيؤ الحملي)، فإن الأطعمة المقرمشة والحلوة غير المطبوخة هي الأفضل - مثل التفاح أو البطيخ. ويستخدم الزنجبيل تقليديا لمكافحة الغثيان أثناء الحمل - وهناك أدلة علمية تدعم ذلك، خاصة الزنجبيل الذي يحسن بشكل ملحوظ أعراض الغثيان مقارنة بالعلاج الوهمي.



المصدر: «ديلي ميل»