سالم يُجهز لميني ألبوم بعد نجاح «انكساري»



دبي - بشار جاسم



انتهى الملحن علي سالم والموزع تراث نمير من تنفيذ مجموعة أعمال فنية مع العديد من نجوم الوطن العربي.



«الأنباء» التقت بهما في دبي وكانت هذه الدردشة، في البداية قال تراث نمير: عندنا أغنية للفنان ماجد المهندس من كلمات صقر الذيباوي، وهي من ألحان اخوي علي سالم ومن توزيعي، وهذا التعاون الأول بيني وبين الفنان الراقي ماجد المهندس.



أما الملحن والمطرب علي سالم فقال: لحنت أغنية جديدة للفنان الكبير راغب علامة وهي اغنية خليجية باللهجة البيضاء كتبت كلماتها الشاعرة القطرية سعاد الكواري، وشارك في كتابتها تراث نمير وطبعا من توزيعة.



ويضيف علي: عندي تعاون مع المطربة لميس كان صاحبة أغنية مسيطرة والأغنية بعنوان عايش لنفسي وهي من كلمات مصطفى المرزه وتوزيع تراث نمير.



وأجهز لميني ألبوم خاص فيني كمطرب وملحن على مستوى أغنية يا انكساري اللي نجحت هواية بالوطن العربي واللي تقول كلماتها:



«من چنت اداري شحصلت



بس الاذية



هذا انكساري والضعف



من جوة ايدية



وسبب انهياري



ما ماخذ قراري



يا دماري وناري..



شمسوي بية



يا انكساري يا تعبي ودماري



غلطة حياتي انته يا سوء اختياري



يا حسرتي ويا سبب دمعتي



كل كلام الدنية ما يوصف صدمتي



ما انطي فرصة بعد



سديتة بابك



قلبي الغشيم الجابني



لحظرة جنابك



اني عود مصدق



بحبي دومك تصدق»



الأغنية من كلمات صقر وألحاني وتوزيع تراث نمير وأنا سعيد بنجاح الأغنية، وهذا فضل من رب العالمين.



وعن تعاونه الثالث مع لطيفة التونسية، يقول تراث نمير: بعد نجاح أغنية اعطيني دوم وحبيبو ولله الحمد عندنا تعاون جديد مع لطيفة في أغنية عراقية تونسية من خلال الكلمات.



الجدير بالذكر ان علي وتراث آخر اغنية جمعتهما كمطربين بعنوان «هسه» وطرحت قبل سنة.