القاهرة - ناهد إمام



أعلن وزير التجارة والصناعة م.أحمد سمير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأسواق القارة الافريقية بلغ نحو



2 مليار و117 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، لافتا إلى أن قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة بلغت مليارا و611 مليون دولار، كما بلغت قيمة الواردات المصرية من القارة 506 ملايين دولار.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول التبادل التجاري بين مصر وقارة افريقيا خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال الوزير «إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول قارة افريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حركة التجارة بين الدول، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول وتكتلات القارة مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.