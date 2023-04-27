أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارجاء أنشطته الانتخابية ليوم واحد بعد إصابته بإنفلونزا المعدة، قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية.



وكتب أردوغان (69 عاما) على حسابه الرسمي على تويتر أمس«سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة أطبائنا»، لافتا إلى أنه سيستأنف حملته الانتخابية اليوم. وقطع اردوغان أول من أمس مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر متحدثا عن إصابته بإنفلونزا المعدة. وكان مقررا أن ينهي أردوغان الأمسية الانتخابية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتي Ulke وKanal 7. وقد بدأ ظهوره التلفزيوني بعد تأخر لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد عشر دقائق خلال طرح سؤال عليه، وعاد أردوغان بعد 15 دقيقة واعتذر قائلا إنه أصيب بوعكة.



وأوضح «كان هناك عمل كثير. بسبب ذلك أصبت بإنفلونزا المعدة. للحظة تساءلت إذا ألغيت اللقاء هل سيفهم الأمر بشكل خاطئ. لكننا كنا قد قطعنا وعدا. أطلب السماح منكم ومن جمهوركم».



وبدا وجه أردوغان متعبا وعيناه تدمعان خلال حديثه. ثم أجاب الرئيس التركي عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.



ويخوض الرئيس التركي حملة انتخابية دون كلل في مسعى قبل انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 مايو المقبل تبدو نتائجها غير محسومة. وتظهر استطلاعات الرأي، أن المنافسة ستكون شديدة بين أردوغان وكمال كيليتشدار أوغلو.