قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) ووكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية، إن عباس علي سليماني عضو مجلس خبراء القيادة والممثل السابق للمرشد الأعلى علي خامنئي في إقليم سستان وبلوخستان توفي في المستشفى الذي نقل له أمس بعد تعرضه لإطلاق نار في بنك بمدينة بابلسر شمالي البلاد.



وأضافت الوكالة أنه جرى اعتقال من يشتبه في أنه منفذ العملية.



ومجلس خبراء القيادة هو هيئة دينية ذات نفوذ تشرف على المرشد الأعلى ومسؤولة عن تعيينه ويمكنها عزله من الناحية النظرية.



وشهد إقليم سستان وبلوخستان الواقع في جنوب ايران على الحدود مع باكستان وأفغانستان احتجاجات كثيفة مناهضة للحكومة استمرت شهورا في أعقاب مقتل شابة كردية إيرانية أثناء احتجاز الشرطة لها في سبتمبر 2022.



من جانب آخر، قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية مسعود ستايشي، إن ديبلوماسيا إيرانيا محكوما عليه بالسجن لمدة 20 عاما في بلجيكا سيفرج عنه قريبا في صفقة تبادل سجناء.



وصدر الحكم على الديبلوماسي أسد الله أسدي عام 2021 فيما يتعلق بمخطط تفجير جرى إحباطه عام 2018 استهدف جماعة إيرانية معارضة في باريس.