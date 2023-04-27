حقق إعلان بنك برقان الرمضاني نجاحا فريدا من نوعه من حيث عدد المشاركين ونسبة المشاهدات العالية، سواء على التلفاز أو عبر منصاته الرقمية، حيث تفاعل عدد كبير مــــن عــملاء البنك ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع سلسلة الفيديوهات المشوقة والتي اعتمدت على حل الألغاز، طوال الشهر الفضيل، إضافة إلى السحوبات المميزة على جوائز نقدية قيمة، وتم تسجيل ما يفــــوق 14 مليون تفاعل ومشاهدة لسلسلة الفيديوهــــات المكونة من حلقتين، لتقديم صورة متكاملة تجسد جوهر وقيم الشهر الفضيـــل بأسلوب فني متميز.



وخلال الحملة الإعلانية، شارك أكثر من 20000 بإجاباتهم عن منصات التواصل الاجتماعي التابعة للبنك، عن أسئلة المسابقات بنهاية كل حلقة، والمتعلقة بالقيم والمبادئ التي يتناولها كل مقطع فيديو، وحصل أصحاب الإجابات الصحيحة على فرصة للمشاركة والفوز في السحب على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار، والفائزة بالجائزة عن الحلقة الأولى رشا البرجس والفائزة عن الحلقة الثانية مريم القبندي.



ولتعزيز الحملة، قام البنك بمساعدة المشاركين في الوصول إلى الإجابة الصحيحة من خلال عرض تجربة بعض الشخصيات المختلفة التي ظهرت في الحلقات، ومن خلال تلك التجارب، حاولت كل شخصية التأثير في إجابات المشاهدين الذين حصلوا أيضا على فرصة للإجابة عن أسئلة الاستبيان حول مدى تأثير تلك التجارب الشخصية على إجاباتهم.



وفي تصريحها بمناسبة اختتام الحملة، قالت خلود الفيلي، رئيس دائرة التسويق والاتصالات لمجموعة بنك برقان: نفتخر بالنجاح الذي حققته هذه الحملة التي جسدت جهودنا المتواصلة والهادفة إلى تعزيز الروابط الراسخة مع عملائنا، كما نتقدم بالتهنئة من كافة الرابحين في السحوبات على الجوائز النقدية المميزة.



وأضافت: سوف نواصل المبادرة بمثل هذه الحملات المؤثرة والمسلية على مواقع البنك عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أكدت بعض استبيانات الرأي قضاء الأفراد وقتا أطول في مشاهدة محتويات الفيديو، خلال المناسبات المجتمعية المختلفة، أكثر من أي وقت آخر خلال العام.



وأشارت الفيلي إلى أن مبادرات بنك برقان التي تندرج ضمن برنامجه للمسؤولية الاجتماعية تعكس الحرص الكبير على تقديم تجربة نوعية ترتقي بمفهوم التواصل مع العملاء وأفراد المجتمع ككل، وذلك من خلال مواكبة تطلعاتهم وتجاوز توقعاتهم. وهذا يتماشى، بكل تأكيد، مع شعار البنك «أنت دافعنا» وقيمه الحقيقية المتمثلة بالثقة، الالتزام، التميز والإقدام.



هذا، وقد تعــــاون بنك برقــــان مــــع مجموعة «سنيار» للتسويــــق والإنتــــاج الفني لإعداد وإنتــــاج الحلقــــات.