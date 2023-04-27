استقرت أسعار الذهب قرب مستوى 2000 دولار للأونصة أمس الأربعاء، بينما يتوخى المستثمرون الحذر وينتظرون بيانات اقتصادية أميركية قد تساعدهم على التنبؤ بمسار أسعار الفائدة الأميركية.



وتماسك الذهب في السوق الفورية عند 1999.09 دولارا للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2010.20 دولارات.



وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، وهو ما يزيد جاذبية المعدن النفيس للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وأظهرت بيانات الثلاثاء الماضي تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوى في 9 أشهر في أبريل مع تزايد القلق بشأن المستقبل، وهو ما يؤدي لتفاقم مخاطر وقوع الاقتصاد في براثن الركود هذا العام.



وقفزت مبيعات المنازل المخصصة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عام في مارس الماضي، ومن المرجح أن يكون ارتفاع الطلب نتيجة لتراجع أسعار الفائدة على الرهون العقارية.



ومن المقرر أن تجتمع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التابعة للبنك المركزي الأميركي والتي تحدد أسعار الفائدة يومي الـثـانـي والثالث من مايو.