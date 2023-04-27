

عادت أسعار النفط للتراجع في تعاملات أمس الأربعاء، على الرغم مما أظهرته بيانات من القطاع انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الخام الأميركية قبيل صدور البيانات الحكومية.



وانخفض سعر خام برنت إلى أقل من 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 31 مارس. وتراجع خام برنت 83 سنتا أو 0.83% إلى 79.94 دولارا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتا أو 0.78% إلى 76.60 دولارا للبرميل. وذكرت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، الثلاثاء الماضي، أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت نحو 6.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل. وكان محللون توقعوا انخفاض مخزونات الخام نحو 1.5 مليون برميل، نقلا عن وكالة «رويترز». وأضافت المصادر ان مخزونات البنزين انخفضت هي الأخرى الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات نواتج التقطير. ومن المقرر أن تعلن الحكومة الأميركية بياناتها الخاصة بالمخزونات امس الأربعاء. وانخفضت أسعار النفط الخام أكثر من 2% عند التسوية أمس الثلاثاء بعدما تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوياتها في 9 أشهر في أبريل وهو ما أذكى المخاوف من حدوث ركود.