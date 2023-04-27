

نظم بنك بوبيان بالتعاون مع جامعة الكويت وتحت إشراف وتنظيم مكتب الاستشارات والتدريب -عمادة القبول والتسجيل في الجامعة- ندوة بعنوان «كيفية اتخاذ القرار لاختيار التخصص الدراسي المناسب» لمجموعة تتجاوز 300 طالب وطالبة كويتيين من طلبة الثانوية بالصف 12 من أربع مدارس، وذلك في إطار حرص البنك على تعظيم مساهماته الاجتماعية وتثقيف الشباب واطلاعهم على التخصصات المتاحة أمامهم في التعليم الجامعي والتي يحتاج اليها سوق العمل.



وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحماد إن هذه الندوة التعريفية تأتي في إطار جهود البنك وسعيه المستمر للنهوض بالشباب وتعريفهم بالتخصصات المتاحة لهم في التعليم الجامعي والمطلوبة في سوق العمل والتي تسهم بدورها في توفير ما يحتاج اليه طلبة الثانوية لاختيار التخصص الدراسي المناسب بما يساعد على الانطلاق في مرحلة دراسية جديدة.



وانعقدت الندوة على مدار يومين بحضور ما يزيد على 300 طالب استفادوا من الموضوعات التي تم طرحها، كما شارك في الندوة أيضا عضو هيئة التدريس - كلية الصيدلة - جامعة الكويت د.ندى الحساوي، من البحرين كل من باحث متحدث في السلوك البشري الأستاذ أحمد الفضل، ومتحدث في علم النفس والاجتماع الاستاذ محمد المؤذن والباحثة المتحدثة في التعلم الملهم الاستاذة غالية فضل.



من ناحية أخرى، أشاد الحماد بالتعاون مع جامعة الكويت بمختلف إداراتها وكلياتها، الأمر الذي أثمر عن العديد من الأنشطة والفعاليات التي كان آخرها رعاية البنك للمعرض الوظيفي الذي نظمته جامعة الكويت مؤخرا في إطار دعم البنك المستمر لاستكشاف المواهب الوطنية وتوفير فرص عمل وتدريب للشباب الراغب في الالتحاق بالعمل في القطاع المصرفي.



وفي سياق متصل، قال مساعد مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك بوبيان عبدالوهاب الخبيزي إن البنك وقع اتفاقيات تعاون مع العديد من الكليات من بينها كلية العلوم الإدارية وكلية الهندسة والبترول لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية الشابة ودعمها في مختلف المجالات الحديثة، خاصة تلك التي تتعلق بالعمل في القطاعين المصرفي والمالي اللذين يعتبران الأكثر جذبا لشباب الخريجين.