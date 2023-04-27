الجاسم: حملتنا الرمضانية لهذا العام تعكس روح العطاء في الشهر الفضيل وتحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم بين جميع أطياف المجتمع





أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc عن اختتام حملتها الرمضانية لعام 2023، والتي تم إطلاقها تحت شعار «الخير بين يديك»، حيث تضمنت الحملة مجموعة من الأنشطة والبرامج التي سلطت الضوء على أهمية العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى التأكيد على الجوهر الحقيقي لشهر رمضان المبارك.



وعقب اختتامها الناجح، أشارت stc الى أن الحملة حققت أهدافها بنجاح من خلال تقديمها لمجموعة من الأنشطة والبرامج بالتعاون مع شركائها الرئيسيين والاستراتيجيين حيث سعت من خلالها الى دعم أفراد المجتمع، وكذلك غرس قيم ومبادئ شهر رمضان الكريم من خلال المبادرات الهادفة والمستدامة.



وحملة «الخير بين يديك» تتماشى مع الركائز الاستراتيجية لبرنامج الـمسؤولية الـمجتمعية للشركات في stc، فمن خلال العديد من الأحداث التفاعلية وورش العمل والمشاريع التعاونية، أتاحت الحملة فرص الالتقاء بين أفراد المجتمع والتعلم والمساهمة بوقتهم ومهاراتهم لصالح مساندة المحتاجين. ولم تقتصر حملة «الخير بين يديك» على زيادة الوعي بأهمية العمل التطوعي فحسب، بل ساعدت أيضا على تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع المحلي. وقالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc: ركزت حملتنا هذا العام «الخير بين يديك» على التأثير الايجابي الواسع النطاق لفعل الخير في الشهر الفضيل مع إشراك مختلف فئات المجتمع المحلي من كافة الأجيال والأعمار في مبادراتنا وأنشطتنا المتنوعة وكيفية مساهمة هذه الفعاليات في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية بما يصب في مصلحة المجتمع المحلي.



وأكدت الجاسم: أن الهدف الأساسي من وراء حملتنا لهذا العام هو تعزيز ثقافة فعل الخير الى جانب تسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي لدى جيل الشباب والاطفال، الذين هم نواة المستقبل، من خلال مبادراتنا المتنوعة والتي تعكس روح العطاء في الشهر الفضيل وتحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم بين جميع أفراد المجتمع.



وتابعت: مع نهاية حملتنا الرمضانية هذا العام، تود stc أن تعرب عن امتنانها لجميع الكيانات والمنظمات التي تعاونا معها في حملتنا لهذا العام، حيث إنه من خلال شراكاتنا الاستراتيجية وبدعم من المجتمع، يمكننا خلق تأثير دائم يعزز مستقبلا أكثر استدامة، يرتكز على تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، ونحن نفخر بالنمو الثابت والتنوع في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات لدينا، والذي يسهم في زيادة الوعي حول عدة قضايا أساسية عبر ركائزنا الرئيسية: الصحة والبيئة والتعليم وريادة الأعمال وتنمية الشباب.



العمل التطوعي



مع تركيز الموضوع الرئيسي هذا العام على أهمية العمل التطوعي، نظمت stc العديد من المبادرات التي أتاحت للمشاركين والمتطوعين من جميع الأعمار فرصة تقديم يد العون للمجتمع. قبل الانطلاق الرسمي لحملتها الرمضانية لعام 2023، نظمت stc ورشة عمل لمدة 5 أيام بالتعاون مع منصة «دورات» التعليمية وفريق «تراحم» التطوعي حول أساسيات العمل التطوعي. وتضمنت ورشة العمل التي استمرت 5 أيام الجوانب النظرية والعملية التي هدفت إلى تسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي وتأثيره على المجتمع.



وفي إطار شراكتها الاستراتيجية مع دورات وفريق «تراحم» التطوعي وكثمار ورشة العمل، تم تنفيذ البرامج التطوعية خلال شهر رمضان، حيث أتيح للمشاركين الفرصة لتطبيق المفاهيم التي تعلموها في بيئة واقعية. وهدفت المبادرات إلى تقديم مساعدات للأسر المتعففة من خلال إعادة تأهيل منازلهم وتوفير احتياجاتهم اللازمة مثل الأجهزة الإلكترونيات الجديدة، وكذلك زيارة المستشفيات لإدخال البهجة على المرضى ومساعدتهم في التحضيرات والاستعدادات لاستقبال العيد المبارك. وانضم المتطوعون بالاضافة الى الموظفين الأعضاء في برنامج سفراء stc إلى البرنامج لإدخال الفرحة على البيوت المحتاجة خلال شهر رمضان الفضيل.



تعاون stc ونادي أسباير



ويعد تثقيف الأطفال في سن مبكرة حول أهمية ممارسة العمل التطوعي أمرا أساسيا خلال نشأتهم، ولهذا السبب عززت stc تعاونها مع نادي أسباير التثقيفي الترفيهي للأطفال حيث هدف هذا التعاون إلى غرس مفاهيم العمل التطوعي بين الأطفال في المجتمع خلال شهر رمضان المبارك، حيث انضم أطفال نادي اسباير بالاضافة الى ممثلي فريق برنامج «سفراء» في stc معا لتوزيع وجبات الإفطار على مختلف أفراد المجتمع في جميع أنحاء الكويت. كما زار الأطفال مستشفى الكويت الوطني للسرطان للأطفال لتوزيع الهدايا على المرضى والممرضات والمشرفين على المستشفى تقديرا لجهودهم. كما انضم الأطفال إلى مبادرة stc «سعراتك تساوي انترنت» التي تم تنظيمها بالتعاون مع نادي فلير فيتنيس، حيث تبرعت stc بوحدات انترنت مجانية وخطوط اتصالات للأسر المتعففة بناء على عدد الخطوات التي اتخذها المشاركون.



مبادرات مجتمعية



تطمح stc إلى بناء علاقات مثمرة ومستدامة مع مختلف الكيانات في القطاعين الحكومي والخاص التي تدعم استراتيجيتها نحو تعزيز وتنمية مفهوم المسؤولية المجتمعية داخل المجتمع من خلال المساهمة وتنظيم عدة برامج وأنشطة تعود بالنفع على المجتمع المحلي. وطوال شهر رمضان المبارك وتحت شعار حملتها الرمضانية «الخير بين يديك»، تعاونت stc مع مؤسسات مختلفة لتنظيم مبادرات هادفة وتفاعلية مع المجتمع.



رعاية stc لبطولة القبس 2023 الرمضانية للبادل



وعلى صعيد المبادرات المجتمعية، رعت stc بطولة القبس 2023 الرمضانية للبادل للعام الثاني على التوالي ضمن سعيها لتعزيز الحياة الصحية، خاصة بين جيل الشباب، حيث شهدت البطولة الأكبر من نوعها في رمضان هذا العام مشاركة 400 فريق و800 لاعب ولاعبة في البطولة بالاضافة الى فئة العائلة بمشاركة الاطفال، إلى جانب مشاركة ضيف الشرف وأسطورة البادل الأرجنتيني فرناندو بيلا ستيغوين.



وخلال البطولة، رحبت stc بالحضور والرياضيين في stc purple village، حيث أقامت العديد من المسابقات التفاعلية، الى جانب تنظيم فعالية مميزة للاحتفال بالقرقيعان مع الأطفال وذوييهم بالتعاون مع كانتيين لإضفاء أجواء من البهجة والسرور على وجوه الأطفال.



«سعراتك مقابل إنترنت»



وبعد حملتها الناجحة في العام الماضي من خلال مبادرة «حول قوتك إلى من لا قوة له»، دخلت stc مرة أخرى في شراكة مع نادي فلير فيتنس لتنظيم العديد من الفعاليات في مول 360 من اجل تشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة خلال الشهر الفضيل والمساهمة في قضية إنسانية مهمة، وهدفت أحد الأنشطة، بعنوان «سعراتك مقابل إنترنت»، إلى تتبع عدد الخطوات التي سيتخذها المشاركون طوال النشاط والتبرع بوحدات انترنت مجانية وخطوط اتصالات stc للعائلات المحتاجة بناء على عدد الخطوات، وفي سبيل إطلاق هذه الأنشطة والتحديات الرياضية، تعاونت stc مع عدد من المدربين لتوجيه المشاركين خلال كل تحدي. أما بالنسبة لتوزيع خطوط الهاتف ووحدات الإنترنت المجانية، تعاونت stc مع فريق «تراحم» التطوعي بتوزيع الخطوط على العائلات المحتاجة.



ورشة لتجويد آيات القرآن



في إطار شراكتها الاستراتيجية مع «دورات» ضمن مبادرة «وياك» - الموسم الثاني، استضافت شركة stc ورشة لتجويد آيات القرآن الكريم بشكل سلس. وعقدت هذه الورشة في مقر شركة stc في برج أولمبيا، وقد استقبلت الورشة مشاركين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وما فوق لمعرفة القواعد والأساليب الصحيحة لتلاوة القرآن الكريم. وترأس ورشة العمل الشيخ عمر الدمخي الذي ساعد المشاركين في تعزيز مهاراتهم في تلاوة القرآن، مع تعريف المشاركين بعلم «التجويد»، وأهمية هذا العلم.



حملة لإفطار الصائم



وخلال شهر رمضان المبارك، أطلقت stc حملة «افطار الصائم» في مختلف مناطق الكويت بالتعاون مع فريق تراحم التطوعي وفريق صناع الخير ونادي فلير فيتنس. ويأتي توزيع وجبات الإفطار كمساهمة سنوية من stc للمجتمع تزامنا مع الشهر الكريم، وتتماشى المبادرة أيضا مع برنامج المسؤولية المجتمعية المتكامل لشركة stc، والذي يركز على رد الجميل للمجتمع وتعزيز قنوات التواصل بين الأفراد في المجتمع. وأشارت stc الى أن حملة إفطار صائم لهذه السنة شهدت مشاركة فعالة من الموظفين الأعضاء في برنامج سفراء stc حرصا على تعزيز ثقافة العمل التطوعي لديهم. وأثناء صلاة القيام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، قدمت stc خدمات الضيافة وسهلت تنقل المصلين عن طريق التوكتوك الخاص بـ stc بالاضافة الى تزويد سجادات صلاة في عدة مساجد في مختلف مناطق الكويت لتعكس روح العطاء وحب الخير ومساعدة الغير في هذا الشهر الفضيل.



احتفالية بالقرقيعان



نظمت stc فعالية مميزة للاحتفال بالقرقيعان بالتعاون مع CAF وCanteen في حوش كاف للاحتفال بالتقاليد الرمضانية إلى جانب الأطفال في المجتمع.



وشهدت الفعالية ألعاب شعبية وفقرات تراثية وتوزيع القرقيعان وترديد الأغاني الرمضانية لإضفاء أجواء من البهجة والسرور على الأطفال.



تعاون مع «الداخلية»



وفي إطار تعاون stc المتواصل والدائم مع وزارة الداخلية في مختلف الفعاليات والمبادرات المجتمعية، عززت stc من محتواها التوعوي في الشهر الفضيل عبر قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن حملتها «الخير بين يديك» من خلال فيديوهات عن التوعية المرورية، وتعزيز ثقافة عدم السرعة لدى المجتمع وخاصة اثناء موعد الإفطار.



غبقة العائلة وشركاؤها الاستراتيجيون



في إطار أنشطتها الداخلية، احتفت stc بعائلتها الكبيرة من موظفيها وشركائها في النجاح هذا العام من خلال غبقتها السنوية في فندق فورسيزونز، حيث رحبت غبقة عائلة stc بفريق الإدارة التنفيذية والموظفين وسط أجواء جميلة سادت فيها روح العائلة الواحدة وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة stc م.مزيد بن ناصر الحربي بمشاركة عريف الحفل المذيعة بيبي الخضيري. وهدفت الغبقة إلى تجديد روح عمل الفريق الواحد ومواصلة المسيرة الناجحة، كما كانت فرصة لتعزيز أواصر الروابط بين أفراد عائلة «stc». ورحبت stc بشركاء النجاح كونهم جزءا من عائلة stc الكبيرة، واحد الأعمدة الأساسية التي نستند إليها من أجل تحقيق رؤيتنا في التميز والريادة حيث كانت فرصة للتواصل والاختلاط وبناء علاقات خارج نطاق العمل.



برنامج سفراء stc



برنامج سفراء هو مبادرة تهدف من خلالها الشركة لان تتيح الفرصة للموظفين من مختلف الادارات بأن يكونوا سفراء stc في مختلف المحافل والانشطة التي تقوم بها الشركة سواء داخليا او خارجيا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ان مشاركة الموظفين في هذه المبادرة تعد جزءا مهما من استراتيجية الشركة الساعية الى تعزيز دور الموظفين في جعل stc العلامة التجارية الرائدة بالكويت ان كان من خلال انشطتها المختلفة او خدماتها المتنوعة.



وخلال حملتها الرمضانية لهذا العام كانت هناك مشاركة فعالة للموظفين الاعضاء في برنامج سفراء stc من خلال المساهمة في جميع المبادرات حرصا على غرس روح العطاء وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لديهم، حيث تشجع الشركة موظفيها على المشاركة في مختلف الأنشطة المجتمعية التي تعكس القيم الأساسية وراء المبادرات الإنسانية، ولفتت الشركة إلى أن فريق سفراء يضطلع بدور مجتمعي كبير، من خلال التنفيذ والإشراف على كل مبادرات برنامج رمضان بالشكل الأمثل، ما يسهم في تعزيز ثقافة العمل المجتمعي لدى الشباب.