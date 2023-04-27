دارين العلي



من المقرر أن تبدأ الجهات المعنية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الأسبوع المقبل بدراسة عطاءات مناقصة توريد عدادات الكهرباء والماء الذكية، تمهيدا لرفع توصيتها للجهاز المركزي للمناقصات بأفضل عطاءين مناسبين.

وأوضحت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء أن الوزارة تلقت العطاءات التي تم فضها الاثنين ما قبل العيد في الجهاز المركزي للمناقصات، تمهيدا للبدء بدراستها من قبل الفريق الذي سيتم تشكيله لهذا الشأن، متوقعة ان يعتمد الوكيل المساعد لقطاع خدمات العملاء قريبا قرار تشكيل الفريق للبدء بدراسة العطاءات.

واشارت المصادر إلى ان هناك 12 عطاء لشركات متنافسة، منها 8 عطاءات تخص توريد عدادات الكهرباء و4 عطاءات تخص توريد عدادات المياه، مبينة ان شركة STC حصلت على اقل عطاءات توريد عدادات الكهرباء بمبلغ اجمالي 9.979 ملايين دينار في حين حصلت شركة بيت الاصيل على أقل عطاءات توريد المياه بمبلغ اجمالي 5.980 ملايين دينار.