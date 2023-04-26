بيروت ـ بولين فاضل



رحل أحد أبرز صُنّاع المسرح الفكاهي في لبنان الكاتب والممثل والمخرج سامي خياط عن عمر يناهز 82 سنة.



خياط كان استهل مشواره الفني بمسرحية قدمها في العام 1960 بعنوان «موليير هوغو وسوفوكول»، قبل أن تكر سبحة مسرحياته ومن دون انقطاع حتى في عز الحرب في لبنان، وقد صنفت أعماله ضمن المسرح الغنائي الهجائي الساخر.



منح سامي خياط في العام 2020 وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة ضابط تقديرا لأعماله المسرحية باللغتين الفرنسية والفرنكو-لبنانية، فيما كانت آخر مسرحية له قبل نحو سنة وثلاثة أشهر بعنوان «ولو».