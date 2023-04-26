بورسلي: اختيار الرياضيين وفق آلية تضم أكبر عدد ممكن لصقل موهبتهم وتشكيل فريق متكامل



أعلن «الأولمبياد الخاص الكويتي» عن مواصلة استعداده للمشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الـ 16 التي ستقام في العاصمة الألمانية برلين من 12 إلى 26 يونيو المقبل.



جاء ذلك خلال حفل أقامه الأولمبياد الكويتي بمناسبة مشاركته بالدورة العالمية، حضره مدير عام الهيئة العامة للإعاقة بيبي العميري والقائم بالأعمال في السفارة الأميركية جيم هولتسنايدر والفرقة 28 بالجيش الأميركي وسفير ألمانيا هانس كريستيان فرايهير وعدد من القيادات الرياضية.



وقالت العميري لـ «كونا» على هامش الحفل إن مشاركة فريق ينتمي لذوي الإعاقات الذهنية باسم البلاد في الخارج تعد تكريما لجميع العاملين في هذا الحقل و«مدعاة فخر واعتزاز».



وثمنت العميري جهود الأولمبياد الكويتي في تنمية مهارات لاعبي الفريق وتطوير إمكانياته للارتقاء برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على أن الخدمات التي تقدم سواء من «هيئة الإعاقة» والجهات الرسمية وجمعيات النفع العام المتنوعة في البلاد «مسؤولية مجتمعية».



بدورها، أكدت مديرة الأولمبياد الكويتي رحاب بورسلي في تصريح مماثل تضافر الجهود لتحقيق مستويات متقدمة في الدورة العالمية المرتقبة والتي تم التحضير لها منذ قرابة 6 أشهر متواصلة مؤكدة استمرار الاستعدادات لهذا الحدث.



وقالت بورسلي إنه تم اختيار الرياضيين وفق آلية تسعى لضم أكبر عدد ممكن لتنمية وصقل موهبتهم وبالتالي تشكيل فريق متكامل للمشاركات الإقليمية والدولية، مبينة أنه تم ذلك بالتعاون مع مدارس ومراكز ونواد وجمعيات نفع عام تعنى برياضة ذوي الإعاقة الذهنية المختلفة.



وأعربت عن شكرها للسلك الديبلوماسي الألماني لتسخيره جميع السبل لمشاركة الكويت في الدورة العالمية وكذلك للقائم بأعمال السفارة الأميركية ومسؤولي الجهات الرسمية، إضافة إلى الرياضيين من غير ذوي الإعاقة لمشاركتهم في تشكيل الفريق بجانب أقرانهم من ذوي الإعاقة الذهنية سعيا لسياسة الدمج والإشراك.



ومن جهته، قال هولتسنايدر إن الكويت و«الأولمبياد الخاص الكويتي» يقومان بعمل جبار ولافت لتشجيع وتحفيز رياضة ذوي الإعاقات المختلفة مبينا أن مشاركته تهدف لدعم جميع النشاطات الرياضية المختلفة.



وأكد أهمية دمج الرياضيين ذوي الإعاقة بنظرائهم الأصحاء بالتزامن مع التنمية المجتمعية التي تهدف لتطوير المهارات وتحسين الأداء في شتى الميادين.



وتشارك الكويت في 10 ألعاب فردية وجماعية منها ألعاب القوى والفروسية والسباحة وكرة السلة والدراجات الهوائية في دورة الألعاب العالمية التي ستقام في برلين بمشاركة نحو 7 آلاف رياضي من مختلف دول العالم في 26 لعبة رياضية إضافة إلى 10 آلاف متطوع للتنظيم.