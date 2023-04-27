1203 رحلات شهدها المطار خلال 2022 لعدد تجاوز 6500 راكب

الرحلات الخاصة تنوعت بين سفرات لرجال الأعمال وقضاء إجازة محددة والعلاجية والزيارات الرسمية

أحمد مغربي

كشف مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني، عبدالله الراجحي لـ «الأنباء»، أن مطار الكويت الدولي شهد إقبالا كبيرا على الرحلات الخاصة لتبلغ 400 رحلة خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك بعدد ركاب تجاوز 2100 راكب.



وأوضح الراجحي أن عدد الرحلات الخاصة لعام 2022 بلغ نحو 1203 رحلات بعدد ركاب تجاوز 6500 راكب، مشيرا إلى أن طلبات الرحلات الخاصة تنوعت من قبل المسافرين بين رحلات لرجال الأعمال، ورحلات لقضاء إجازة محددة، ورحلات علاجية، وزيارات رسمية، ليشهد مطار الكويت الدولي إقبالا متزايدا خلال الفترة السابقة، متوقعا ازدياد الطلب على هذا النوع من الرحلات خلال الفترات المقبلة.