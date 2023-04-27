عبدالله الراكان

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة المواصلات د. أحمد الحسيني، بأن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، أصدر التعميم الوزاري رقم (1) بشأن الإبلاغ عن جرائم الفساد.

وقال الحسيني في تصريح صحافي، بأن وزير شؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، أصدر التعميم الوزاري الأول لسنة 2023 والذي يدعو من خلاله جميع العاملين على الالتزام بكافة أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، والقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعلى الأخص بالأحكام المتعلقة بواجب الإبلاغ عن جرائم الفساد.

وأكد الحسيني بأن هذا الإجراء جاء حرصاً من الوزير الشعلة على مكافحة الفساد وتطبيق أحكام القانون لحماية الأموال العامة وتجفيف منابع الفساد والذي يتطلب وقفة جادة من جميع العاملين لمحاربته باستخدام الأدوات الرقابية التي كفلها القانون .

وبين الحسيني بأن التعميم أكد في فقراته على ما يلي:

أولاً: البلاغ عن جرائم الفساد واجب على كل شخص:

التأكيد على ما جاء في المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بأن للأموال العامة حرمة, وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن, والمادة 37 من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية من ضرورة الإبلاغ عن جرائم الفساد.

ثانياً: اتباع الإجراءات القانونية للبلاغ:

مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد أن يتخذ الإجراءات القانونية وذلك بالإبلاغ عنها لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها للتأكد من جديتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وذلك وفقاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية .