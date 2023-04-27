عبدالعزيز الفضلي

واصل طلبة المدارس غيابهم لليوم الثاني على التوالي دون الالتفات إلى نداءات إداراتهم المدرسية ووزارة التربية حيث شهد اليوم الخميس، غياب كلي للطلبة في مختلف المراحل التعليمية .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ "الأنباء"، أن عدد من المدارس سمحت لمعلميها بالخروج بعد مرور منتصف وقت الدوام مع بقاء أحد المسؤولين في المدرسة حتى نهاية الدوام الرسمي تحسباً لزيارة مفاجئة من المسؤولين سواء في المنطقة التعليمية أو الوزارة .

وأضافت أن تعليمات صدرت للإدارات المدرسية بتطبيق لائحة الغياب على الطلبة المتغيبين دون عذر مقبول، متمنية من الطلبة والطالبات الالتزام في الدوام خاصة وأن العام الدراسي في مراحله الأخيرة .