دمشق ـ هدى العبود

ردت الفنانة السورية هلا يماني على الانتقادات التي طالتها بعد إعلانها ارتداء الحجاب والاتهامات التي وجهت لها، بأنها فعلت ذلك من أجل زيادة شهرتها على تطبيق «تيك توك». وقالت في تصريحات تلفزيونية، إن فكرة ارتداء الحجاب واعتزال التمثيل شغلت بالها منذ أعوام، إلا ان ارتباطها وحبها لشخصية «فايزة» في مسلسل «باب الحارة» كان يحول دون تنفيذها تلك الفكرة.

يماني، التي أصبحت من نجوم تطبيق «تيك توك» بعد إعلانها اعتزال التمثيل وظهورها بالحجاب، رفضت ما وجه اليها من اتهامات باستغلال الحجاب لزيادة شهرتها على التطبيق واسع الانتشار، وشددت على أنها لن تستخدم الحجاب الذي وصفته بشعار الإسلام كلعبة على «تيك توك»، وقالت: «أكيد ما رح آجي وألعب بشعار الإسلام فأنا ما بسمح لنفسي اني اجي أعمله كلعبة على تيك توك».

وتبلغ هلا يماني من العمر 38 عاما وشاركت في العديد من المسلسلات السورية ولديها ما يزيد على 250 الف متابع على «تيك توك»، وكانت أعلنت في وقت سابق اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب من أجل التقرب إلى الله تعالى، ما دفع زميلها يحيى بيازي إلى السخرية منها في بث مباشر عبر «تيك توك».

وأكدت الممثلة السورية انزعاجها من بيازي، وكشفت أنها حاولت ضبط نفسها كي لا تزعجه بردها عليه، بحكم وضعه الصحي (مريض)، وقالت: «الله يشفيه، ما حبيت أجرحه»، على حد قولها.

وحول تحريم الفن، قالت يماني: «أنا ضد هاي الفكرة، لو حرام ما كان بالأساس اشتغلت وما كان حدا اشتغل بالتمثيل.. الفن موجود على أيام الرسول صلى الله عليه والسلام طالما كان موجودا على أيامه معناته مو حرام».

إلى ذلك، كشفت هلا سبب انسحابها من مسلسل البيئة الشامية الشهير «باب الحارة»، الذي جسدت فيه دور «فايزة» ابنة العقيد «أبو النار»، وحققت من خلاله شهرة كبيرة، وقالت إن الأجر المادي الزهيد الذي كانت تتقاضاه، والذي وصفته بـ«السخيف»، حيث بلغ 3 ملايين ليرة سورية، ما يعادل 1200 دولار أميركي في الوقت الحالي، كان السبب الرئيسي في انسحابها من العمل.