استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبداللطيف البرجس اليوم الخميس الموافق 27/4/2023 بمكتبه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، وذلك بمناسبة قرب انتهاء مسيرته في المؤسسة الأمنية.

في بداية اللقاء، رحب الفريق البرجس باللواء الصايغ مؤكداً تقدير القيادة الأمنية للجهود المخلصة والإنجازات الباهرة التي حققها اللواء الصايغ على كل الأصعدة وفي جميع المناصب التي تقلدها، والتي أسهمت في تطوير المنظومة الأمنية، مشيداً بالسجل المشرف للواء الصايغ في البذل والالتزام وأداء الواجب، وانه كان قائداً مميز في النجاح وتطوير الذات.

وأكد وكيل وزارة الداخلية ان اللواء جمال الصايغ كان نموذجاً للتفاني والعطاء والتواجد الأمني الدائم بمختلف المواقع، مشيراً إلى أن تلك المسيرة الزاخرة بالجهود المضنية كان لها الأثر البالغ في نفوس منتسبي وزارة الداخلية ووسام فخر للمؤسسة الأمنية. وتمنى الفريق البرجس التوفيق والسداد والمزيد من العطاء لرفعة وطننا الكويت.

من جانبه، تقدم اللواء الصايغ بخالص الشكر والتقدير لوكيل وزارة الداخلية، مثمناً تلك اللفتة الكريمة، ومؤكداً أنه تشرف بأن يكون من منتسبي وزارة الداخلية وبالعمل في خدمة الكويت.