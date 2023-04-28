نفى رئيس مجموعة بوخمسين القابضة جواد أحمد بوخمسين صحة ما تم تداوله عن لقائه مع رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بشأن التشكيل الحكومي، مؤكدا أنه لم ينسق أيضا مع أي أحد من رجالات الكويت للقاء سموه، سواء في الوقت الحالي أو في وقت سابق.



وذكر بوخمسين، في بيان له أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة من يقف وراء مثل هذه الشائعات المغرضة، وفيما يلي نص البيان:



قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) «الحجرات: 6».



وقال بو خمسين في بيانه: تداول البعض أمس (أمس الأول) خبرا مفاده أنني وبعض رجالات الكويت قد التقينا سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر بشأن التشكيل الحكومي، وقد ارتأيت عدم الرد استنادا لقول الحق.. (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما)، خصوصا أن الرواية المتداولة لا أساس لها من الصحة ومن وحي الخيال.



غير أن بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي تبنت الرواية الكاذبة والمفبركة اليوم (أمس) وأسهبت - زورا - في تأليف أحداثها وتفاصيلها.



وعليه فإنني أنفي نفيا قاطعا أن أكون قد التقيت سمو رئيس الوزراء الموقر وأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن لا أساس له من الصحة وهو محض افتراء ومن وحي الخيال.



كما أؤكد أنني لم أنسق مع أي أحد من رجالات الكويت للقاء سمو رئيس الوزراء الموقر سواء في الوقت الحالي أو في وقت سابق.



وأمام هذه الأكاذيب والأراجيف فإنني سأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة من يقف وراء مثل هذه الشائعات المغرضة.



حفظ الله الكويت وأميرها وولي عهده وشعبها من كل شر ومكروه.