عبدالكريم العبدالله



أعلن رئيس الجمعية الطبية د.إبراهيم الطوالة عن تقديم دعم خاص للأطباء للاشتراك في منصة uptodate الطبية بالتعاون مع شركة مستشفيات الضمان الصحي، مشيرا الى أن الدعم يصل إلى 85% من السعر الأصلي ويقدم للسنة الثانية على التوالي.



وأشار د.الطوالة الى أن منصة uptodate الطبية المتخصصة تعتبر أشهر مصدر أبحاث وتوصيات طبية معتمدة عالميا، حيث يقوم بالإشراف عليها أكثر من



7400 عالم وطبيب حول العالم، كما يبلغ عدد مشتركيها أكثر من مليوني مشترك في العالم من العاملين في القطاع الطبي. وأشار الى أن عدد المستفيدين من هذا الدعم يصل الى 1200 طبيب في الكويت.



وتوجه د.الطوالة بالشكر لشركة مستشفيات الضمان الصحي على دعمهم المتواصل للأطباء في الكويت، شاكرا ايضا اكاديمية العلوم الطبية وأسترازينيكا الطبية لمساهمتهما في تقديم الدعم.