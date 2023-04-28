دعا نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف القادة والضباط في الحرس إلى اتباع سياسة الباب المفتوح للتواصل مع المنتسبين للنهوض بالعمل من خلال الاستماع إلى مقترحاتهم وتذليل أي عقبات أمامهم.



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن الحرس خلال استقبال الشيخ فيصل النواف لكبار القادة في الحرس الوطني لتهنئتهم بعيد الفطر السعيد بحضور وكيل الحرس الوطني الفريق ركن م.هاشم الرفاعي.



وأعرب الشيخ فيصل النواف عن شكره لقادة وضباط الحرس على دورهم الوطني المهم في حفظ أمن الوطن واستقراره، داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت من كل مكروه في ظل قيادتها الرشيدة.