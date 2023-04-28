

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز رئيس جمهوريـــة كوبا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية كوبا الصديقة لفترة رئاسية ثانية.



وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



وبعــث رئيــــس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نـواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس فور إيسوزيما غناسينغبي رئيس جمهورية توغو الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.