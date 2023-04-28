بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز رئيس جمهورية كوبا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية كوبا الصديقة لفترة رئاسية ثانية، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فور إيسوزيما غناسينغبي رئيس جمهورية توغو الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.