بداح العنزي



حسم المجلس البلدي في جلسته العادية الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري اتخاذ قرار بشأن رسوم المظلات في السكن الخاص والاستثماري.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم (2023/15 د1) العادي المنعقد بتاريخ 2023/3/20 لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر.



رد الإدارة القانونية بشأن مشروع لائحة مظلات السيارات (المادة السابعة).



كتاب مدير عام البلدية بشأن مشروع لائحة مظلات السيارات (المادة السابعة).



السؤال المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن استحداث مداخل ومخارج طرق لمنطقة الجابرية الى طريق الملك فهد باتجاه مدينة الكويت مباشرة. وآخر بشأن عقود نقل النفايات، كذلك سؤال بشأن التعاقد مع شركة نظافة سبق رفع دعوى ضدها.



السؤال المقدم من العضو د.م.حسن كمال بشأن مشروع مترو الكويت ودراسات الطرق.



طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء رئيسية بمنطقة الوفرة الزراعية (s /s-04 قطعة 6).



الاقتراحان المقدمان من نائب رئيس المجلس البلدي خالد مفلح المطيري، الأول بشأن تعديل بعض أحكام لائحة خيام المناسبات المؤقتة. والثاني بشأن استحداث مدخل ومخرج جديد على الدائري السادس الى منطقة إشبيلية.



الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن عمل دوار بديل للتقاطع في (شارع المهدي) بمنطقة النسيم بين قطعتي 1 و3.