دعا وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة إلى تهيئة متطلبات إجراء مباشرة توظيف 300 باحث قانوني بالإدارات القانونية مدرجة محام (ب). وقال الشعلة في كتاب إلى مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي وفقا للقرار الوزاري رقم 84/2022 الصادر في 13/3/2022م بشأن ضوابط التعيين على الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية بدرجة محام (ب). وحيث تم إعلان قبول تعيين 300 باحث قانوني، من المقرر إلحاقهم بدورة تأسيسية في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وفق الإجراءات المنظمة بهذا الشأن والمشار لها بالقرار 84/2022، ومن ثم مباشرة المقبولين العمل في مبنى الإدارة القانونية، الأمر الذي يتطلب توفير المتطلبات ذات الصلة لمباشرة أعمالهم، مع تهيئة مبنى الإدارة القانونية، وتوفير البيئة اللازمة للموظفين لأداء أعمالهم بشكل مميز، بما يضمن رفع مستوى الأداء لجميع الموظفين. لذا، نأمل منكم الإيعاز لمن يلزم، في قطاع المشاريع، قطاع التطوير والمعلومات، قطاع المالية والإدارية، بتوفير المتطلبات اللازمة بالتنسيق مع الادارة القانونية، مع اعتبار الموضوع مهماً وعاجلا. وطلب الشعلة في كتاب آخر إلى مدير عام البلدية بإعادة توزيع الوظائف المتاحة بالإدارة الخاصة بالإدارة القانونية وإعداد التقديرات المالية اللازمة على القرار رقم 84/2022 الصادر في 13/3/2022م، حيث تم إعلان قبول تعيين 300 باحث قانوني، على كادر الوظائف العامة المدنية بوظيفة (باحث قانوني مبتدئ) بحيث يحصل كل منهم على المزايا المادية والبدلات المقررة.