بشرى شعبان



أصدرت د. بيبي العميري مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة قرارا إداريا باعتماد الدوام المرن في الهيئة وفق الفئات الـ4 التي حددها ديوان الخدمة المدنية مع تطبيق فترة السماح الـ30 دقيقة للبصمة.



وأكد القرار على عدم المساس بنظام المناوبة والخفارة، كما أجاز اعتماد ساعة تخفيف العمل المحدد بساعتين، على ألا تطبق عليهم فترة السماح المحددة بـ30 دقيقة. وتضمن القرار ما يلي:



مادة أولى: تكون مواعيد العمل الرسمية للموظفين خلال الأيام (من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع) بواقع 7 ساعات يوميا، وذلك على النحو التالي:



أ ـ من الساعة 7:00 - 7:30 وحتى 1:45 - 2:00 الحضور 7:31 يعتبر تأخيرا.



ب ـ من الساعة 7:30 - 8:00 وحتى 2:15 - 2:30 الحضور 8:01 يعتبر تأخيرا.



ج - من الساعة 8:00 - 8:30 وحتى 2:45 - 3:00 الحضور 8:31 يعتبر تأخيرا.



د - من الساعة 8:30 - 9:00 وحتى 3:15 - 3:30 الحضور 9:01 يعتبر تأخيرا.



٭ دوام (تخفيف ساعتين بداية الدوام) بعد ساعتين من بداية الدوام، ولا تطبق عليه فترة السماح 30 دقيقة.



٭ دوام (تخفيف ساعتين نهاية الدوام) تسجيل خروج قبل نهاية الدوام بساعتين.



٭ النوبة والخفارة، لا يمس هذا القرار بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها.



مادة ثانية: تطبق أنظمة العمل فئة (أ ، ب) على الموظفين العاملين بصالات استقبال المراجعين، ولا يجوز لهم اختيار ميعاد حضورهم وفقا للمادة الثالثة من هذا القرار. مادة ثالثة: يجوز للموظف ان يحضر في أي من المواعيد المحددة بالمادة الأولى، ويتقيد بانصرافه بأحد مواعيد الانصراف المحددة حصرا في ذات المادة الأولى من هذا القرار وذلك حسب ميعاد حضوره.



مادة رابعة: لا يخل هذا القرار بنظام الاستئذان أو غير ذلك من قواعد أو أحكام وردت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار اليه.



مادة خامسة: يعمل بهذا القرار من الأربعاء 26/4/2023.