افتتحت «آر آند بي فاشن»، العلامة التجارية الشهيرة لأسلوب الحياة المحلي، التابعة لمجموعة أباريل، الرائدة عالميا في مجال توزيع وبيع الأزياء والإكسسوارات وأنماط الحياة المتنوعة، أبواب متجرها الـ 100 في «الأفنيوز» بالكويت. حضر الافتتاح الكبير مجموعة من المؤثرين والفنانين المعروفين في صناعة الأزياء، بالإضافة إلى بعض الضيوف بمن في ذلك الممثلة الكويتية الشهيرة إلهام الفضالة، ومسؤولون في مجموعة أباريل. وقد استقطب الافتتاح مجموعة كبيرة من الزوار والمتفرجين.



وقد صمم المتجر الجديد، الممتد على مساحة 12000 قدم مربعة، بطريقة خاصة تسمح بعرض مجموعة واسعة من القطع العصرية من أشهر منصات عرض الأزياء العالمية الخاصة بالأطفال والسيدات والرجال على حد سواء، والتي تتضمن الملابس والأحذية ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال والإكسسوارات، وتتميز علامة «أر آند بي فاشن» بتبنيها لمبدأ التنوع وتقبل المرء لمظهره من خلال تقديم خيارات واسعة من التصاميم بمختلف المقاسات، مما يعطي العملاء حرية اختيار التصاميم الأقرب إلى ذوقهم الشخصي.



وفي حديثه عن إطلاق المتجر رقم 100 في الكويت، قال الرئيس التنفيذي لعلامة آر أند بي فاشن آرون باجاراني: إن حضورنا المتنامي في المنطقة شهادة على الثقة التي منحتنا إياها قاعدة عملائنا الأوفياء، ويسعدنا توسيع وجودنا الفعلي في الكويت مع افتتاح متجر آر آند بي فاشن في الأفنيوز، الذي يمثل متجرنا الرابع في الكويت ورقم 100 في منطقة الخليج.



وتابع: لطالما حرصنا على تقديم تجربة العلامة التجارية الأصلية لعملائنا، وسنواصل السعي لتحقيق ذلك بينما نوسع وجودنا في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر، ويعد هذا الافتتاح مناسبة مهمة لنا للاحتفال، حيث إنه يمنح المتسوقين المهتمين بأحدث صيحات الموضة في الكويت خيارا جديدا للتسوق في العيد القادم.