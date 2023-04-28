أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق «سهل» الحكومي.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي، إن الخدمة الجديدة تتيح للمواطن تقديم طلب إلغاء قرار التخصيص إلكترونيا عبر التطبيق دون الحاجة الى مراجعة المؤسسة.



وأشارت الى ان خدمة طلب الغاء قرار التخصيص تأتي ضمن الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر تطبيق «سهل» الحكومي تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفيرا للجهد والوقت.



وأكدت المؤسسة تواجد فريق خاص لتطبيق «سهل» الحكومي وخدمات المؤسسة المقدمة من خلاله في بهو «السكنية» للإجابة عن استفسارات المواطنين وتوجيههم بشأن كيفية استخدام الخدمات الإلكترونية.