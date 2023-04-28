ليلى الشافعي



أعلنت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من مشروع إفطار الصائم هذا العام داخل الكويت وخارجها تجاوز 668 ألف مستفيد، وذلك على مستوى مناطق عملها داخل الكويت، وفي الدول المختلفة التي تعمل بها، حيث قامت بتوزيع أكثر من 200 ألف وجبة داخل الكويت فيما وزعت 1000 سلة، فيما استفاد من مصرفي عموم الإطعام والعشيات التي تقدمه «نماء» بالشراكة مع الأمانة العامة للأوقاف 17 ألف أسرة، كما قامت بتوزيع 500 ألف قنينة ماء على أكثر من 450 مسجدا داخل الكويت، فيما استفاد من مشروع إفطار الصائم خارج الكويت 178263 مستفيدا.



وقال رئيس قطاع الموارد المالية والتنمية وليد البسام، إن «نماء» قامت بتنفيذ هذا المشروع من خلال عدة مراحل، المرحلة الأولى تتمثل في توزيع سلال غذائية تكفي السلة الواحدة أسرة مكونة من 5 أشخاص لمدة شهر كامل.