جريا على عادتها في المناسبات الإسلامية، وفي أجواء مميزة، استأنفت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية نشاطها عقب انتهاء عطلة عيد الفطر في مقرها الرئيسي وفروعها بالمحافظات بتنظيم لقائها السنوي لتبادل التهاني بين العاملين بتلك المناسبة، والتأكيد على التطلعات الإنسانية للهيئة والقيم الأخلاقية وأهدافها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، واحتياجات الفئات الضعيفة، بحضور لفيف من القياديين والعاملين. ووجه رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة د.عبدالله المعتوق، خالص الشكر والتقدير لقيادات الهيئة وموظفيها على تفانيهم وجهودهم الكبيرة خلال شهر رمضان وحثهم على الاستمرارية بالروح نفسها والجد والاجتهاد في تسويق المشاريع الإنسانية والتنموية. وثمن النتائج التي حققتها الهيئة خلال الشهر الفضيل، ونجاحها في شحذ همم أهل الخير والإحسان من أبناء الكويت الذين تفاعلوا مع المشاريع الخيرية المتنوعة للهيئة، وبسطوا أياديهم البيضاء بالعون والمساعدة لإخوانهم المنكوبين والفقراء في شتى بقاع العالم.