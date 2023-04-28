تذكرة سفر مجانية



سؤالي حول حضور مؤتمر خارج البلاد، أحيانا أحصل على تذكرة مجانية وأحيانا يكون المؤتمر في بلد لي فيه أقارب فيكون الغداء والعشاء عندهم، ومن ضمن المصرف أو المخصص من الوزارة الوجبات، فهل في هذا إشكال من ناحية الشرع؟



٭ إذا كانت جهة العمل أعطتك التذكرة أو قيمتها، ثم حصلت عليها مجانا، فحق المؤسسة أن تعيد إليها قيمة التذكرة، إلا إذا قالت المؤسسة، إن هذا يصرف للموظف على كل حال، ولو كانت عنده تذكرة مجانية من جهة أخرى فلا بأس، فينبغي إشعار المؤسسة بذلك، واستئذانها فإن أذنت فلا شيء، أما بشأن المصاريف في محل الإقامة هناك فيترخص في شأن مثل العشاء والمواصلات، فإذا دعيت إلى وليمة، أو تحملت جهة مقر الدورة المواصلات فمقابل ذلك لك، لأن هذا مما جرى به العرف ولا تمانع فيه المؤسسة عرفا، ولأن هذا لم يكن باتفاق مسبق.



تقسيم أموال الأم



نحن ولد وبنتان ووالدتنا في مرحلة الخرف وعندها خير كثير من الله، عبارة عن ثلاث عمارات مؤجرة، هل يجوز أن نتفق على أخذ الإيجار ونوزعه للذكر مثل نصيب البنتين؟



٭ لا يجوز أن تقسم أموال الأم ما دامت على قيد الحياة، بل الواجب أن تنمى أموالها في الحلال، وعليكم رعايتها وحسن عشرتها، وألا تضيقوا بها ذرعا فهذا أوان البر، وهي مفتاحكم إن شاء الله إلى الجنة.



هل صحيح ان التعزية في البيت لا تجوز فتجب في المقبرة فقط؟



٭ من المذاهب الفقهية من حرم الجلوس لتقبل العزاء في البيت، لأنه بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ولكن الذي يرجح أن العزاء في المقبرة هو الأصل؛ ولكن لأن أغلب المعزين لا يتمكنون من الحضور للمقبرة، كان العزاء ثلاثة ايام في البيت لتمام التعزية وحضور من لم يحضر العزاء فيها، لا لكونه أفضل من عزاء المقبرة من حيث الأجر والثواب والصلاة على الجنازة. وكون العزاء ثلاثة ايام هو قول الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد بن حنبل. وأما مشروعية كونه في البيت مع جوازه في المقبرة حديث البخاري عن عائشة رضي الله عنها «أنها كانت اذا مات الميت من اهلها، فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن الا اهلها وخاصتها». فإذا خلا الاجتماع في البيت من المنكرات فجائز في قول بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة، قال المرداوي: وعنه ـ عن أحمد ـ: الرخصة في العزاء في البيت؛ لأنه عزى وجلس، قال الخلال: سهل الإمام أحمد في الجلوس إليهم في غير موضع.. واختاره ابن تيمية. وأما القول بأن الاجتماع للعزاء بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالصحيح أن الاجتماع للعزاء من العادات، وليس من العبادات، ثم إن التعزية مطلوبة شرعا، وحضور المقبرة ليس في مقدور الناس كلهم فتقبل العزاء في البيت يحصل لهم ثواب العزاء بأداء السنة. وقد سئل الشيخ ابن باز عن استقبال المعزين والجلوس للتعزية، فقال: «لا أعلم بأسا فيمن نزلت به مصيبة بموت قريب، أو زوجة، ونحو ذلك، أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب، لأن التعزية سنة، واستقبال المعزين مما يعينهم على أداء السنة».