في يوم من الأيام جاء رجل عجوز إلى الإمام الشافعي سأله ما هو دليله وبرهانه على دين الله عز وجل، فرد الشافعي على الفور: كتاب الله، فسألة الشيخ وماذا أيضا؟، قال الشافعي: وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله الشيخ وماذا أيضا؟: فرد الشافعي: واتفاق الأمة، وهنا سأله الشيخ: وأين دليلك على اتفاق الأمة ومن أين جئت بذلك؟، فسكت الشافعي قليلا، فقال له الرجل: سأمهلك ثلاثة أيام حتى تأتيني بالجواب اليقين.



ذهب الشافعي إلى منزله وأخذ يفكر ويقرأ ويبحث ليجد الإجابة على سؤال الرجل العجوز حتى وصل إلى الحل بفضل الله عز وجل وقوله في كتابه العزيز: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا»، فمن يخالف ما اتفق عليه علماء المسلمين من غير دليل من القرآن والسنة دخل النار، فقال الشيخ «صدقت».