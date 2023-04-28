

يكمل الشيخ د.عثمان الخميس توضيح أنواع الكذب قائلاً، أما الكذب المصلحي فهو لغير ضرورة شرعية ناهضة فلا يجوز، ولا يحسن الخلط بينه وبين غيره.



أما الكذب التجبري والحيفي والطردي: فباب هذا واسع جدا يدرك من خلال نظر أحوال الناس وما يقع بين بعضهم من خصومات، ولا يقدر على فك الكذب إلا من ألهم وسدد ووفق، فإن للكذب صورا ومنافذ عجيبة.



وأما الكذب المرضي: فله باب خاص، وما أحب بيانه وهو مستقل لضرره وقبحه فهو ما يقع من بعض رواة الآثار وقد نبه الإمام ابن الجوزي إلى هذا في كتابه: (الموضوعات) فقال رحمه الله: واعلم أن الرواة الذين وقع في حديثهم الموضوع، والكذب والمقلوب، انقسموا إلى خمسة أقسام:



القسم الأول: قوم غلب عليهم الزهد والتقشف فتغفلوا عن الحفظ والتمييز، ومنهم من ضاعت كتبه أو احترقت أو دفنها ثم حدث من حفظه فغلط، فهؤلاء تارة يرفعون المرسل، وتارة يسندون الموقوف، وتارة يقلبون الإسناد، وتارة يدخلون حديثا في حديث.



والقسم الثاني: قوم لم يعانوا على النقل، فكثر خطؤهم وفحش على نحو ما جرى للقسم الأول.



والقسم الثالث: قوم ثقاة لكنهم اختلطت عقولهم في آخر أعمارهم فخلطوا في الرواية.



والقسم الرابع: قوم غلبت عليهم السلامة والغفلة، ثم انقسم هؤلاء فمنهم من كان يلقنه فيتلقن، ويقال له: قل فيقول.. إلخ.



والقسم الخامس: قوم تعمدوا الكذب ثم انقسم هؤلاء إلى ثلاثة أقسام:



1- قوم رووا الخطأ من غير أن يعلموا أنه خطأ، فلما عرفوا وجه الصواب وأيقنوا به أصروا على الخطأ أنفة من أن ينسبوا إلى غلط.



2- قوم رووا عن كذابين وضعفاء وهم يعلمون، ودلسوا أسماءهم، فالكذب من أولئك المجروحين والخطأ القبيح من هؤلاء المدلسين، وهم في مرتبة الكذابين لما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين» (صحيح ابن ماجة:38)، ومن هذا القسم قوم رووا عن أقوام ما رأوهم مثل إبراهيم بن هدبة عن أنس، وكان بواسطة شيخ يحدث عن أنس ويحدث عن شريك فقيل له حين حدث عن أنس: لعلك سمعته من شريك؟ فقال لهم: أقول لكم الصدق سمعت هذا من أنس إلخ.



3- قوم تعمدوا الكذب الصريح لا لأنهم أخطأوا ولا لأنهم رووا عن كذاب فهؤلاء تارة يكذبون في الأسانيد فيروون عمن لم يسمعوا منه وتارة يسرقون الأحاديث التي يرويها غيرهم وتارة يضعون أحاديث.



وهؤلاء الوضاعون انقسموا إلى سبعة أقسام، وقد برهن ابن الجوزي مع قليل من الأمثلة على حقيقة الكذب في الآثار من الحديث والخبر والرواية والقصة، وعموم النقل خاصة في كتب الأدب والتاريخ والنقد وفلسفة الأدب والتاريخ والتحليل في كل من هذا وذاك.